Seit ersten April 2012 betreibt Bianca Hartmann die Weinbar „LARGO“ in Neusiedl am See, Obere Hauptstraße 5.

NEUSIEDL AM SEE. In gemütlicher Atmosphäre gibt es eine große Auswahl von regionalen Weinen, Cocktails, Biere, Kaffee sowie Snacks und Süßes. Wirtschaftskammer Regionalstellenobmann Robert Frank und Regionalstellenleiter Harald Pokorny gratulierten zum achtjährigen Betriebsjubiläum.