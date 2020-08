NEUSIEDL AM SEE. Letzte Woche wurde die Wiedereröffnung der Palmers Filiale in Neusiedl am See, durch die Holzmann Textil GmbH, groß gefeiert. Sigrid Landauer-Knotek, Obfrau Landesgremium des Handels mit Mode und Freizeitartikeln und Charlotte Jautz, Geschäftsführerin von Frau in der Wirtschaft, gratulierten dazu recht herzlich.