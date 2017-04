Fotoaustellung der Fotogruppe Neusiedl am See

25.04.2017, 23:01 Uhr

wie jedes Jahr, hat die FGN (Fotogruppe Neusiedl) wieder Ihre jährliche Ausstellung abgehalten. Einen interessanten und informativen Bericht findet Ihr hier unten im Link. Ich habe mich auch sehr darüber gefreut, dass mein Sohn Lukas am Jugendwettbewerb teilgenommen hat und dabei den zweiten Platz belegt hat :-).Wir hatten das Thema ABC... und mussten die Buchstaben fotografisch darstellen. Die Jugendlichen hatten die Ziffern von 0-9 fotografisch darzustellen.

Ich habe Lukas seine Bilder und meine drei Beiträge, die Buchstaben Ä, L und X dem Bericht angefügt. Die Ausstellung kann noch bis 19.05. im Weinwerk Neusiedl am See zu den Öffnungszeiten des Weinwerkes angeschaut werden. Einfach im Weinwerk nach dem Schlüssel fragen. Es ist nicht nur die Ausstellung interessant, es sind auch die Räumlichkeiten des Hauses aus dem 16 Jhd. interessant. Die bekommt man sonst nicht zu sehen. Also, wenn Ihr einen Ausflug nach Neusiedl macht oder ohnehin hier seid, dann schaut vorbeiLG und immer gut LichtWolfgang