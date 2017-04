HUZO NEWS KW 17, DIE SANFTE RIESIN,

30.04.2017, 20:54 Uhr

einen gewissen Respekt Abstand, doch SIE ist die Friedlichste Riesin, die ich je getroffen habe. Etwas behäbig spielt SIE mit den anderen, Laufspiele sind nichts für SIE ( nach mehreren Gelenks OP ),.. die Windhunde Kujarek und Charly haben die Sahra, den Sammy und den Marant zu einem Wettrennen auf gefordert und nach einigen Platzrunden legt sich der Marant indie Wiese, seine Freunde fragten ihn: Was ist mit DIR, ach ich bin nur Müde lasst mich etwas ausruhen,.. EMY`S BALL ABLEGE RITUAL: bei ihr muss der Platz passen,dann legt SIE dir ihren Ball vor deine Füße, dann kannst du ihn ihr weg werfen und nach dem zurück bringen beginnt IHR RITUAL von vorne,.Der Edgar hat eine neue Freundin gefunden mit der er herum Tollen kann und die NINA hat ihre Läufigkeit hinter sich gebracht, nur dem Anton und dem Sammy steigt noch der Zarte Duft vonCHANNEL NR. 5 in die Nase, SIE steigen IHR nach bis der Benni ihnen zuruft: lasst SIEdoch in ruhe Spielen,...Kurz darauf sieht man die Nina und den Benni in der Wiese neben einander stehen und im schein der unter gehenden Sonne Laufen die NINA und der BENNI neben einander durch die HUZO,..........Bis Nächste Woche zur HUZO NEWS KW 18 euer Freund Karl,...