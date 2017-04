Kopftuch als Retter in der "Not"

27.04.2017, 11:12 Uhr

Unsere 9-jährige Tochter Sonja ließ sich "fast" willenlos von Mama die Stirnfransen schneiden. Mama war eine sehr "geübte" Friseuse und der erste Schnitt verlief etwas schräg, es waren einige Korrekturen notwendig. Zum Schluss war fast nichts mehr übrig von der Haarpracht an der Stirn und ein Blick in den Spiegel bescherte einer reumütigen Mama und einer sich vor lachen krümmenden Schwester Schreikrämpfe von Seiten Sonjas. Jedenfalls ging sie Tage lang mit einem Kopftuch in die Schule und ich durfte niemals mehr an ihre Haarpracht, das verzieh sie mir lange nicht.