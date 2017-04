Kurzbesuch auf Burg Plankenstein

30.04.2017, 12:48 Uhr

mein jüngster Sohn und ich, wir hatten in der Nähe von Amstetten zu tun. Auf dem Rückweg nach Neusiedl am See entschloss ich mich, die Autobahn zu vermeiden. Eine gute Entscheidung, die uns per Zufall zu einem Kurzbesuch auf die Burg Plankenstein führte. Anbei ein paar Bilder von unserem Abstecher. Gemacht mit der Fujifilm X30 (meiner fast immer dabei Kamera). Alle Bilder direkt aus der Kamera. Keine Überarbeitung. Einen schönen Sonntag und darauffolgenden Staatsfeiertag wünscht Euch das Team Loki