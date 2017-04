Gesetze – das ist etwas für die anderen...?

26.04.2017, 23:34 Uhr

Dieses besagt im Falle von Hunden schlicht und einfach, dass ein Hund, wenn man ihn zurecht Assistenzhund nennen möchte, eine staatliche Prüfung machen muss. Man kann es auch genau nachlesen: § 39 a Bundesbehindertengesetz – dort steht es schwarz auf weiß. Natürlich, wenn jemand nicht lesen kann...

Partner-Hunde ohne staatliche Zertifizierung sind Haushunde



Was wissen die Spender wirklich?



Jeder kann es, nur sie nicht



Oder wie anders ist es zu erklären, dass schon wieder angebliche Assistenzhunde am 6. Mai in einer großen Feier übergeben werden sollen, unter denen auch die österreichischen Hunde ohne staatliche Prüfung sind? Hunde, die gerade einmal soviel wert sind wie ein x-beliebiger Fifi oder Flocki mit Stammbaum, also vielleicht, für die aberkassiert wird? Hunde, mit denen man hochkantig aus Lebensmittelgeschäften oder Krankenhäusern hinausfliegt, Hunde, mit denen man gestraft wird, wenn sie keinen Maulkorb tragen oder mit denen man in den öffentlichen Verkehrsmitteln als Schwarzfahrer bestraft wird? Nur mit echten = mit staatlich geprüften Assistenzhunden (siehe http://www.vetmeduni.ac.at/assistenzhunde/ ) hat man nämlich solche Sonderrechte. Dass der größere Teil nach Deutschland verkauft wird, das ist nichts Neues. Hunde, die in Österreich nicht zugelassen werden, gehen regelmäßig nach Deutschland – die haben leider noch keine Gesetze dafür. Aber wir in Österreich haben eines.Und was die Spender betrifft – ob die wissen, dass sie da unterstützen? Was würden Juristen dazusagen? Irreführung, arglistige Täuschung oder gar Betrug – also so etwas in der Richtung? Haben sich die Hundeführer wirklich bewusst dazu entschieden, dass sie auf alle Rechte verzichten, die ihnen mit einem echten Assistenzhund zustehen würden und sich eventuell sogar strafbar machen, wenn sie sie in Anspruch nehmen wollen? Und wurden die hilfreichen Spender, die einem Menschen mit Behinderung unterstützen und einen Signalhund finanzieren wollten, vorher wirklich informiert, dass sie in Wirklichkeit einen völlig überteuerten Haushund finanzieren?Es sind dies im dem einen Fall „Lions Club Gmunden, Rotary Club Gmunden, Grüne Erde, Raika Thalheim, Licht ins Dunkel, Hörgeräte Bagus, Seyr Harald GmbH, Land O.Ö, Humanomed ein anonymer Spender und viele Freunde“. Im anderen Fall stehen da „Fa. Neureiter, Kuchl / Christian Kronreif, Ingrid Maier, Lions Club Pongau Millenium / Margarethe Schnell, SeneCura, viele Freunde“.Wenn man Google befragt, kommt unter „Partner-Hunde Österreich“ gleich eine Information über den Verein: „dessen Zielsetzung darin besteht, behinderten Menschen einen entsprechend ausgebildeten Hund zu vermitteln“. Das könnte sogar stimmen. Nur „entsprechend“ wem? Dem Gesetz momentan nicht... Wenn eine Hundeführerin mit einem solchen Hund in einem Altenheim arbeitet – wurde sie informiert, dass es hier mit dem ungeprüften Hund massive rechtliche Probleme geben kann?Alle anderen Assistenzhundeschulen können sich an das Gesetz halten. Es gilt seit 1.1.2015, langsam müsste es sich doch auch schon bis Salzburg herumgesprochen haben – wenn man nur lang genug sucht, findet man es sogar irgendwo in der Website des Vereins „Partner-Hunde“. Vielleicht sollten die einmal ihre eigene Website lesen... Oder gilt hier der Wahlspruch von Pippi Langstrumpf – wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt?