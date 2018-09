Gesundes Dorf Gols: Wir sind dabei!

Im Frühling wurde das Projekt einstimmig im Gemeinderat beschlossen und im April war der Startworkshop im Gesunden Dorf. Nach nur zwei Arbeitskreissitzungen steht ein Progamm fest: Smovey-Vorstellung (27. September 2018 19 Uhr, NMS Gols, kostenlos und ohne Voranmeldung), Vollmondwanderung mit Kind/Hund und Kegel und ein Demenz-Vortrag sind für das nächste Halbjahr geplant. Die neue Arbeitskreisleiterin Petra Beck, auch erst kurzzeitige neue Direktorin der NMS Gols, und die Gruppe von rund 14 aktiven Personen, planen gesundheitsförderliche Maßnahmen für alle GolserInnen. Eine Mitarbeit und Einbringung von Ideen ist jederzeit möglich. Das Gesunde Dorf ist ein Gemeinschaftsprojekt und soll das Miteinander in der Gemeinde in allen Bereichen der Gesundheit fördern.Das „Gesundes Dorf“ wird im Auftrag der Burgenländischen Gebietskrankenkasse durchgeführt und von PROGES betreut. Interessiert? Gerne geben wir Ihnen mehr Auskunft unter 0699/ 11 16 21 71 oder unter burgenland@proges.at !

