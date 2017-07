Gesundes Dorf: Wir sind schon 69 Gemeinden!

In bereits 69 Gemeinden werden regelmäßig Gesundheitsangebote für die DorfbewohnerInnen organisiert und angeboten. Bei diesem Projekt wird das gesamte Dorf mit eingebunden - ob jung oder alt/groß oder klein/ zugezogen oder im Dorf aufgewachsen. Die Gesundheitsangebote werden von freiwilligen, engagierten Gemeindebürgern und der Regionalmanagerin organisiert und von Vereinen, regionalen oder externen Anbietern durchgeführt. Ob es sich um einen Vortrag zu z.B. Diabetes, Demenz, Konfliktmanagement oder einen Yogakurs handelt entscheidet das Dorf selbst nach den Bedürfnissen der BürgerInnen.Auf der abgebildeten Landkarte sieht man, welche Gemeinden sich schon dazu entschieden haben, im Netzwerk "Gesundes Dorf" bzw. "Gesunde Stadt" dabei zu sein. Die markierten Flächen wachsen und verschmelzen zu einem großen Ganzen. Unser Ziel: Ein gesundes Burgenland!Das kostenfreie Projekt „Gesundes Dorf“ wird im Auftrag der Burgenländischen Gebietskrankenkasse durchgeführt und vom PGA (Verein für prophylaktische Gesundheitsarbeit) betreut. Interessiert? Gerne geben wir Ihnen mehr Auskunft unter 0699/ 11 16 21 71 oder unter burgenland@pga.at !

