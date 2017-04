27.04.2017, 15:34 Uhr

Gesundheitstag am 6. Mai in Parndorf

PARNDORF. Am Samstag, dem 6. Mai, findet von 13.00 bis 17.00 Uhr in der Volksschule von Parndorf ein Gesundheitstag statt. In über zwanzig Stationen werden den Gästen zusätzlich zum Schwerpunkt „Bewegung“ neben einer Gesundheitsstraße unter anderem auch Informationen von im Gesundheitsbereich aktiven Personen aus Parndorf geboten. Das Angebot reicht von Wirbelsäulenscreening des ASKÖ Burgenland bis zu Blutwertbestimmungen durch das Rote Kreuz. Dazu besteht die Möglichkeit das Innenleben eines Rettungswagens näher kennenzulernen.

Für die kleine Stärkung zwischendurch wird selbstverständlich auch eine „Gesunde Jause“ in Form von Fruchtsäften, Aufstrichen und Obst angeboten.

