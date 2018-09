Aber Oma Cilli !!!

500 g Dinkelmehl, 100 g Roggenmehl, 20 g Salz, 10 g Zucker oder Honig, 20 g frische Germ, 400 g lauwarmes WasserAus den Zutaten einen Germteig zubereiten und diesen zugedeckt eine Stunde rasten lassen. Den Backofen auf 240 Grad vorheizen. Den Teig in zwei längliche Stücke teilen und jedes Stück vorsichtig eindrehen - NICHT mehr kneten. Mit Wasser besprühen und nochmals für 10 Minuten gehen lassen. Das Brot im vorgeheizten Backofen bei 240 Grad backen - nach 15 Minuten die Temperatur um 20 Grad reduzieren und nochmals ca. 10 Minuten fertig backen.

