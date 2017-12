27.12.2017, 21:02 Uhr

der fraß die vielen, vielen guten Gabenund wurde rund.Er wurde immer ründer, kaum schöner,auch nicht gesünder.So fragt er eines Tages, aber doch,wenn ich so weiter fresse,dann komm ich bald ins Loch.Drum Hund am andern Ort,die Sachen die so warm empfohlen,die werfe lieber fort.Ironimo