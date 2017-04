Fotoausstellung: Jugend trumpft auf!

23.04.2017, 18:35 Uhr

Jugendwettbewerb

Die wohl eigentlichen Stars der Eröffnung vergangenen Freitag, waren aber die Werke junger Fotografinnen und Fotografen. "0 bis 9" lautete ihr Thema, dass sie in beindruckender Vielfalt und auch mit einigem technischen Aufwand bearbeiteten. Zwei rote Telefonzellen, typisch für das Stadtbild Londons, stechen aus Selina Selzers schwarzweissem Foto heraus, das der Breitenbrunnerin den dritten Platz bescherte. Verspielter legte es Lukas Horinek aus Neusiedl an. "Ich bin ein großer Star Wars Fan und habe auch ein paar Legomaxerl dazu. Außerdem freue ich mich auf den neuen Film, der heuer erscheint. Mein Papa reist viel und bringt uns immer Münzen aus anderen Ländern mit. Da lag die Idee nahe beides zu kombinieren.", so der Jungfotograf. Das Ergebnis ist ein lustiges Porträt zweier Legomaxerl, die ehrfürchtig eine chinesische Yuan Münze tragen.Das Siegerbild von Gisela Taschner aus Podersdorf hingegen zeigt, einfühlsam abgebildet, die Kinder ihrer Tante. "Ich freu´ mich wahnsinnig über den ersten Platz", strahlte sie. Umso größer die Befriedigung, da sie im letzten Jahr um nur einen Punkt das Stockerl verpasst hat. Erfreut waren die Jugendlichen dann auch über die Preise. Sie erhielten eine große Menge an Gutscheinen zu Kinoeintritten ins Illmitzer Nationalparkkino. "Wir wollen uns sehr bei Traude Kroiss für ihre Großzügigkeit und ihre Unterstützung unseres Jugendwettbewerbs bedanken!", sagte Johan Rosman, Obmann der Neusiedler Fotografen.Weitere, ausgezeichnete Fotografien junger Lichtkünstler, können zusammen mit der regulären Ausstellung bis 19. Mai bei freiem Eintritt im Weinwerk besichtigt werden. Garantierte Horizonterweiterung inklusive.