Gewinnspiel: 3x2 Festivaltickets für das NOVA ROCK 2017

Mehr Headliner braucht (anscheinend) das Land!

Drei Tage Festival sind nicht genug! Schon 2016 hat es der Booking Gott gut gemeint und großartige Bands über den großen Teich geschwappt. Auch für 2017 steigt die Zahl der Bands immens an, so dass beschlossen wurde, AUCH 2017 WIEDER EINEN „WARM UP TAG“ einzurichten.Na dann wird für das NOVA ROCK FESTIVAL PRESENTED BY VOLUME doch gleich noch einer nachgelegt.Wir freuen uns nebst System Of A Down und Green Day die nächsten Megaacts bekannt geben zu dürfen:BLINK-182 Chester Bennington und seine Nu Metal Freunde von LINKIN PARK kommen wieder nach Österreich. Ja, es ist schon eine Weile her, dass sie das letzte Mal im Burgenland zu Gast waren. Auch BLINK-182 sind wieder umtriebig geworden und lassen jede Menge Party Stimmung aufkommen. Damit haben wir den dritten und vierten Headliner Slot besetzt.

LINEUP 2017



Gewinnspiel

LINKIN PARK • FATBOY SLIM • FIVE FINGER DEATH PUNCH • STEEL PANTHER • AIRBOURNE • LA PEGATINA • LIKE A STORMBLINK 182 • SLAYER • PENDULUM LIVE • IN FLAMES • GOOD CHARLOTTE • ALTER BRIDGE • A DAY TO REMEMBER • ME FIRST AND THE GIMME GIMMES • MASTODON • ARCHITECTS • GOJIRA • DANKO JONES • SUICIDAL TENDENCIES • THE DILLINGER ESCAPE PLAN • DEVILDRIVER • AVATAR • SHAMESYSTEM OF A DOWN • PROPHETS OF RAGE • BEGINNER • KREATOR • KNIFE PARTY • RAG'N'BONE MAN • 187 STRASSENBANDE • OF MICE & MEN • SSIO • PIERCE THE VEIL • SLEEPING WITH SIRENS • FOUR YEAR STRONG • DAWA • JAMARAM • CODE ORANGE • ALEX VARGASGREEN DAY • RANCID • DAVID HASSELHOFF • SABATON • BROILERS • SIMPLE PLAN • HATEBREED • EPICA • MACHINE GUN KELLY • BLACK STAR RIDERS • SUICIDE SILENCE • FEINE SAHNE FISCHFILET • ESKIMO CALLBOY • BLACK INHALE • DEAD! • WENDIS BÖHMISCHE BLASMUSIKCALLEJON • STRAY FROM THE PATH • TOUCHÉ AMORÉ • COYOTES • RED SUN RISING • MC BOMBER • MOOSE BLOOD • ALL FACES DOWN • KAISER FRANZ JOSEF • VIEW • AHZUMJOT • THE RAVEN AGE • ME + MARIE • FREIRAUM5 • THE OVERALLSDie Bezirksblätter Burgenland verlosen 3x2 Festivaltickets für dieses Festival-Spektakel:Der Rechtsweg ist ausgeschlossen!