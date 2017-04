Gewinnspiel: SUN I FUN + MUSIK 2017 im Strandbad Podersdorf

Zum Sommerauftakt findet in Podersdorf ein Fest für die ganze Familie statt:Die Zwillingsbrüder Heiko und Roman Lochmann begeistern als Musiker, Schauspieler und Entertainer Millionen Fans und werden nach ihrer großen Konzert-Tour 2016 durch Deutschland, Österreich und der Schweiz auch 2017 erneut den zahlreichen Fans in Österreich einen Besuch abstatten.Am 10 Juni 2017 werden sie im Rahmen ihrer verlängerten #Zwilling Tour im Strandbad Podersdorf die Bühne rocken, die „Lochinators“, so nennen sich die eingefleischten Lochi-Fans, können es kaum erwarten Ihre Lieblinge Live zu sehen.

Die Fakten: Über 1 Millionen Follower auf Instagram, mehr als 330.000 Facebook-Fans und 300.000 YouTube-Abonnenten. Zweifelsohne gehört der 16-jährige Musiker zu den reichweitenstärksten Social Media Influencern im deutschsprachigen Raum.Sein Debütalbum „Karma" stürmt seit Veröffentlichung im Februar 2017 die Charts in Deutschland, der Schweiz und Österreich.Die wachsende Anhängerschaft, die „Mikinators" lieben ihn und fiebern dem Live-Auftritt in Podersdorf entgegen.Mit über 450 Mio Views und über 3 Mio Abonnenten auf Youtube zählen Krappi & KSFreak zu den erfolgreichsten Youtube Stars im deutschsprachigen Raum. Die Youtuber starteten online mit Gaming, aber nach einer Zeit wechselten die beiden zum jetzigen Genre Unterhaltung und Lifestyle.KRAPPI (über 1,1 Mio Follower auf Instagram KS FREAK (über 1,4 Mio Follower auf Instagram und über 290.000 Fans auf Facebook Die 2 österreichische Youtube-Stars, werden ihre eigenen Songs performen (Hit: 1 Million) und den Konzerttag im sonnigen Podersdorf am Neusiedlersee mit Ihrer unterhaltsamen Show bereichern.Tickets bei Ö-Ticket unter www.oeticket.com und 01/96096 erhältlich.