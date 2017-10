Markt der Erde

18.10.2017, 00:02 Uhr

Verkosten & Miteinander reden & Einkaufen!

Der nächste Markttag ist amunter dem MottoMartin Kugler, Küchenchef des Restaurants "Zur blauen Gans" in Weiden am See und Katharina Janoska bereiten ein Menü zu, das die saisonale Vielfalt des Marktes widerspiegelt.Bio-Weinärtnerei ARTNER aus GöttlesbrunnmeineWeideGans sind nach der Sommerpause wieder da! Bewusste Fütterung und Haltung, hohe Lebensqualität der Tiere!ESSIG-PEPI, Josef Eder aus Seibersdorf kommt mit Essig-Sorten, Most, Cider sowie Salzgurken, Krautsalat, Sauerkraut und Krautwasser. Neu im Programm ist Brombeer-Shrup und pressfrischer Apfelsaft!

Naturbauernhof STRASSER aus Zipf/OÖ mit Bio-Produkten wie Rohmilch-Butter und Rohmilch-Käse sowie Speck und Schinken vom Mangalitza- und Turopolje-Schwein produziert von der BIO NOAH Manufaktur aus Nußbach/OÖ, Woll-Land, Martina Riedlmayer aus Schönberg/NÖ mit ihrer handgefärbten Schaf- und AlpakawolleMarkt der ErdeSchulgasse 1g7111 Parndorf9.00 Uhr - 14.00 Uhr