Durch den Abend führte keine geringere als Miss Vienna 2016 Kimberly Budinsky.Stimmgewaltig eröffnet von Vincent Bueno begann das Missenspektakel am Catwalk.weiters gab es im Showteil Rock´n Roll Akrobatik des RRC Kreuzenstein sowie einen Auftritt der Musical & Stage Dance Company Burgenland.Gegen 23.00 Uhr war es soweit Margot Pölz Miss Burgenland 2017 krönte die neue Miss Burgenland 2018 ANGELIKA TUIFEL

Das Fashion Outlet Center Parndorf im bereits 4. Jahr Hauptpartner der Miss Burgenland war am 28.04.2018 Schauplatz um das begehrte Krönchen!Insgesamt 10 Finalistinnen stellten sich den strengen Augen der Jury in der unter anderen Miss Austria Celine Schrenk, die amtierende Miss Burgenland Margot Pölz, sowie die Tanzweltmeister Kathrin Menzinger und Vadim Garbuzov und mit einer weiteren Weltmeisterin war Nicole Trimmel als Kickboxerin dabei.

