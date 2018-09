Nationalpark Familienfest

SONNTAG 16. September 2018, ab 14:00 UhrInformationszentrum des Nationalparks IllmitzEs erwartet euch ein gemütliches Gartenfest für Klein und Groß, Jung und Alt!25 Jahre Nationalpark - Das wollen wir gemeinsam mit euch feieern!ab 14:00 Uhr Eintreffenü14:30 Uhr Begrßung durch Landesrätin Astrid Eisenkopf,Bürgermeister Alois Wegleitner,Nationalparkdirektor Johannes Ehrenfeldnermusikalische Begleitung durch die Werkskapelle Apfel14:00 – 20:00 Uhr Kinderbetreuung in Kooperation mitNationalparks Austria: Wildkatzenschminken,Glücksrad, Keschern, Spiele, Basteleien …ab 18:30 Uhr Livemusik mit der Grundlseer Geigenmusi

25 Jahre Nationalpark Neusiedlers See - Seewinkel

