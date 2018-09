Oma Cilli ist ein wenig ungehalten

"Ganz einfach: 3 Handvoll glattes Mehl, Prise Salz, lauwarmes Wasser, einen Esslöffel Öl, von mir aus dein geliebtes Olivenöl und dann zu einem glatten Teig kneten, zu einer Kugel formen und zugedeckt an einem warmen Ort rasten lassen und dann auf einem bemehlten Tuch auswalken und ziehen, ziehen bis er so dünn ist dass du die Zeitung darunter lesen kannst. Er darf nicht reißen und dann belegst du ihn mit goldbraunen Butterbrösel, Kirschen, ganz wenig Staubzucker, etwas Vanillezucker, abgeriebener Zitronenschale und rollst ihn vorsichtig ein. Wie es weiter geht weißt du ja sicher oder?" Ja Oma !!!

