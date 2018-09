Oma Cillis Apfelkuchen via e-mail vom Petrus :))

Schnell die Zutaten: 3 Eier, 3-Eischwer Zucker, Butter, Mehl, Messerspitze Backpulver, Vanillezucker und falls keine Kinder mitessen 1 Esslöffel Apfelschnaps (Calvados) aber in den Teig und nicht vorher trinken gggg! Äpfel blättrig schneiden und mit ein wenig Zitronensaft beträufeln.Eidotter mit Zucker und weicher Butter schaumig rühren, alle anderen Zutaten hinein geben und den Eischnee vorsichtig unterheben. Auf ein Backblech streichen und mit den Äpfel dachziegelartig belegen. Reichlich mit Zimtzucker bestreuen, soll beim Backen karamelisieren. Backzeit ist bei mir immer nach Gefühl, Probe mit Holzstäbchen!

