Schatz gefunden! - Zauberhafter Orient im Schloss Halbturn

28.04.2017, 11:06 Uhr

Eine lehrreiche Reise in den Orient kann man ab jetzt im Schloss Halbturn unternehmen!

Basar, Harem und mehr

HALBTURN (doho). Im Schloss Halbturn wirft eine Ausstellung viele bunte Lichtstrahlen auf den Orient, und erinnert, abseits von Terror und Schrecken, erfolgreich an den Zauber dieser Region.Hunderte Leihgaben der Familie Rahimy bringen den Orient im Schloss zum Leben. Ein aufwendig nachgebauter Basar lädt zum Bummeln ein. Die originale Hauswand eines afghanischen Hauses veranschaulicht den Wert familiärer Privatheit. Wer immer schon wissen wollte, wie es ist in einen Harem hineinzulugen, bekommt auch diese Gelegenheit.

Zauberhafter Orient, verzaubertes Europa

Licht aus dem Orient

Welche Faszination der Orient auf die Menschen des 18. und 19. Jahrhunderts ausgeübt hat, wird klar beim Anblick der übergroßen Reproduktionen von Moscheen und Palästen, gezeichnet von Orientmalern, und ausgestellt auf den Weltausstellungen in Paris, London und Wien.Das blieb nicht ohne Folgen, wie die Sektion "Orientalismus" zeigt. Ob in der Malerei, der Literatur, Karl May ist hier wohl der berühmteste Exponent, oder in der adligen High Society - Europa war ergriffen vom Orientalismus. So hatte etwa Kronprinz Rudolf sein eigenes, gemütliches "Türkenzimmer".Härter könnte der Kontrast nicht sein, im Vergleich zu dem Orientbild, das heute vor allem über die Medien transportiert wird."Ich wünsche mir, dass bei den Besuchern hängen bleibt, welch ungemein reiche und kulturell reiche Regionen es im alten Orient gab, und wie sehr uns diese beeinflusst haben. Die Menschen dort waren uns unter anderem in der Wissenschaft zeitweise weit überlegen.", so Kurator Prof. Schuster.So kann die Ausstellung auch als Korrektiv zu den eigenen Eindrücken und Vorurteilen einer zurzeit im Chaos versinkenden Region verstanden werden. Denn eines ist sicher: Ex Oriente lux. Im Osten geht die Sonne auf. Und mit ihr eines Tages vielleicht wieder auch der alte Orient.Bis 5. November.Mehr: http://www.schlosshalbturn.com/de/kunstundkultur/j...