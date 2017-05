Wer suchet, der findet – in der Region – #einfachnäherdran

13.05.2017, 00:30 Uhr

Die Welt mit anderen Augen zu betrachten, ist für Regionaut Wolfgang Horinek aus Neusiedl am See die Motivation dafür, dass er seine Kamera fast immer mit sich führt. Und was ihm dabei vor das Objektiv kommt, auf seinen Reisen oder auch auf einem einfachen Spaziergang mit dem Hund am Abend, hält er in Bildern fest, die er regelmäßig auf meinbezirk.at hochlädt.

Wolfgang HorinekFebruar 2013Neusiedl, Burgenland"Immer im positiven Sinne neugierig bleiben. Das ist die Quelle für neue Entdeckungen, die schönsten Überraschungen und Erkenntnisse."Wolfgang ist in der Fotografie noch immer ein Suchender und meint, dass er es auch bleiben wird. "Die Felder der Fotografie sind heute so weit, dass man sie als Einzelner kaum mehr abdecken kann", meint er. "Mich interessieren vor allem die Bereiche Schwarzweiß-Fotografie mit Film und Digital, aber auch Stadt-, Land- und Naturfotografie. Ob abstrakt oder konkret ist dabei egal", sagt Wolfgang. Meist ist der Familienhund Loki mit dabei und im Bild. "Loki hat bereits einen höheren Bekanntheitsgrad in der Region als meine Familie", schmunzelt Wolfgang.

Durch die vielen Reisen weiß Wolfgang, dass die eigene Region ebenso schöne Motive bietet wie die wunderbaren Nationalparks in Afrika oder andere sehenswerte Orte der Welt. "Ich teile meine Bilder auch auf internationalen Plattformen. Sehr oft werde ich gefragt, wo ich etwas aufgenommen habe, weil Landschaft und Stimmung so schön sind", erzählt er. "Das Gute liegt so nah und die Fotografie hat mir geholfen, meine Umgebung neu zu sehen.""Es freut mich natürlich, wenn ich die Bezirksblätter lese und eines meiner Bilder oder sogar einen ganzen Artikel von mir darin finde. Aber die Bezirksblätter bieten mir noch viel mehr: Ursprünglich angemeldet habe ich mich, weil mein ältester Sohn interessante und sehr gute Berichte in den Bezirksblättern veröffentlichte. Diese wollte ich natürlich nicht verpassen", erzählt Wolfgang. "Im Laufe der Zeit stellte ich fest, dass es auf meinbezirk.at eine sehr große Community zu fast allen Bereichen gibt."Wolfgang ist Mitglied in diversen Fotogruppen auf meinbezirk.at. "Das ist für mich unheimlich bereichernd, weil es hier sehr viele gute Fotografinnen und Fotografen gibt. Das inspiriert mich, spornt mich an und ich lerne dadurch auch von anderen. Kommentare und Feedback der Community sind dann noch das Sahnehäubchen für mich, wenn eines meiner Bilder gut ankommt", freut sich der Neusiedler. Wolfgang betreibt auch eine Webseite mit seinen Fotos.