14. Oktober: Hausmesse bei Holzbau Kast in Gols

Neben vielen Informationen rund um den Holzbau und das ökologische Bauen, informieren wir Sie über das innovative Holzhaus-System von KastHaus.Sie planen ein modernes Holzhaus oder einen energiesparenden Umbau mit Holz?Holzbau Kast bietet Ihnen umfassende Arbeiten im Bereich Holzbau! Überzeugen Sie sich selbst bei der Hausmesse am Samstag, dem 14. Oktober von 9h bis 16h auf dem Fir- mengelände in Gols. Die Familie Kast freut sich auf Ihren Besuch!

Am 14. Oktober findet bei Holzbau Kast in Gols die Hausmesse statt.

Spam und Eigenwerbung sind nicht gestattet.Mehr dazu in unserem Verhaltenskodex

Aktuell in Neusiedl am See