5.000 Euro für Illmitzer Vereine

Aus diesem Anlass war es möglich, den örtlichen Musikverein, den Singverein und die Volkstanzgruppe besonders zu fördern. Diese Förderung in der Höhe von € 5.000,--, initiiert von Landesrat MMag. Alexander Petschnig, konnte über den Illmitzer Tourismusverband abgewickelt werden. Das Foto zeigt die Scheckübergabe vor der Illmitzer „St. Bartholomäusquelle“.

Spam und Eigenwerbung sind nicht gestattet.Mehr dazu in unserem Verhaltenskodex

Aktuell in Neusiedl am See