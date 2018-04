8. Neusiedler Radbörse in Neusiedl am See

23.04.2018, 08:16 Uhr

Am 21. April 2018 haben die Grünen Neusiedl ihre 8. Radbörse veranstaltet.



Großes Angebot

NEUSIEDL AM SEE. Unterstützung gab es sowohl von freiwilligen HelferInnen aus Neusiedl als auch von den Grünen Gols und den Grünen und Unabhängigen Weiden. Bei der Radbörse waren gebrauchte Fahrräder für Damen, Herren und Kinder genauso zu kaufen wie Dreiradler und Scooter. Insgesamt wurden rund 130 verschiedene Artikel angeboten, von denen etwa die Hälfte verkauft werden konnte.Bei wunderschönem Wetter war die Veranstalter auch heuer wieder ein voller Erfolg. „Das Angebot und die zahlreichen Interessenten haben gezeigt, dass sich der Aufwand immer wieder lohnt. Mein Dank gilt allen, die einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung erst möglich gemacht haben“, so die Gemeinderätin der Grünen Neusiedl, Alexandra Fischbach.