Akademie der Wirtschaft – Demokratie auf der Bühne "Ich packe meinen Rucksack"

01.10.2017, 18:23 Uhr

Neusiedl am See. Vergangene Woche präsentierten die Schülerinnen und Schüler einer 3. Klasse der Akademie der Wirtschaft ihre Theatercollage „Ich packe meinen Rucksack...“ zu verschiedensten Werten in einer Demokratie.

Nach mehreren Workshops mit den Künstlerinnen Juci und Lilly Janoska gelang es den Jugendlichen ein Musik-Theater-Tanz-Medien-Feuerwerk auf die Bühne zu zaubern. Rund 700 Schülerinnen und Schüler aus den befreundeten Neuen Mittelschulen und aus der eigenen Schule besuchten das Spektakel.

Am Beginn der Arbeiten zu der Theaterproduktion standen 25 Jugendliche, das heißt 25 Ideen, die Welt ein bisschen besser zu gestalten – eingepackt in „einem Rucksack“: Nein zu Krieg, Gewalt, Armut... Ja zu Gerechtigkeit, Menschlichkeit, Demokratie und Frieden.Für einige junge Schauspieler war nicht es nicht immer leicht. Einige von ihnen mussten oft einen langen Anlauf nehmen, um über ihren eigenen Schatten springen zu können. Denn jeder einzelne Jugendliche war im Laufe der Theaterproduktion Autor, Schauspieler, Sänger, Tänzer, Regisseur, Requisiteur, Bühnen-, Masken- und Kostümbildner.12 selbst verfasste Geschichten zu den unterschiedlichsten Werten in einer Demokratie wurden in abwechslungsreiche Szenen verpackt. Dazwischen konnten tolle selbstgedrehte Videos gezeigt werden, außerdem wurde gesungen, gerapt und getanzt. Mit einem „Flasch-mob“ für den Frieden endete die Vorführung.„Es war eine tolle Erfahrung auf der Bühne zu stehen, wir haben nicht gewusst, wie viel Arbeit so eine Theaterproduktion ist und wir haben gelernt, dass alle zusammenhelfen müssen, damit alles funktionieren kann", waren sich die Jugendlichen einig.