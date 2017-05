Akademie der Wirtschaft - Lernen im Outlet-Center

05.05.2017, 13:00 Uhr

Neusiedl am See/Parndorf.- Donnerstag, 9.30 Uhr – die Schülerinnen und Schüler der 2. Handelsschulklasse treffen sich mit zwei Lehrern im Outlet Center Parndorf - aber nicht, um einzukaufen! Nein, sie dürfen im Rahmen des Freigegenstandes „Salesmanagement“ Praxisluft schnuppern und hinterm Ladentisch stehen!

Die Zusammenarbeit funktioniert

Die Arbeit macht Freude



Die Kooperation der Akademie der Wirtschaft mit dem Designer Outlet Center in Parndorf ermöglicht es, Ausbildung und Praxis zu verbinden. Nachdem die Shopmanager von Diesel, Michael Kors, Lindt, Hugo Boss und noch viele mehr schon vor einem Monat ihr Fachwissen vermittelt hatten, ging es jetzt im Rahmen des Praxistages ans Arbeiten. Sie durften selbst Kunden bedienen und dabei ihre erlernten Gesprächsrichtlinien anwenden. Was im Hintergrund läuft und wie spannend der Handel ist, haben sie ebenfalls am eigenen Leib erfahren.Wie sehr die Jugendlichen von diesen Arbeitstagen profitieren und vor allem wie viel Spaß sie dabei hatten, kann man an den Fotos sehen.