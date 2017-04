Akademie der Wirtschaft – umweltfreundlich – mobil -regional

28.04.2017, 11:15 Uhr

Neusiedl am See.- „Think green“ – Ökologie und Ökonomie schließen einander nicht aus! - Im Rahmen eines Mobilitäts- und Umweltprojektes kümmern sich die Schüler und Schülerinnen der Akademie der Wirtschaft um den Energiehaushalt ihres Schulgebäudes und erfahren alles über umweltfreundliche Mobilität.

Seewinkler Schulen engagieren sich für die Umwelt

Unter der Schirmherrschaft der KEM - Klima und Energiemodellregionen Neusiedlersee-Seewinkel -nehmen Kinder bzw. Jugendliche der Volksschule St. Andrä, der NMS Frauenkirchen und der Akademie der Wirtschaft gemeinsam an zahlreichen Aktivitäten teil.

Energie sparen

Umweltfreundliche Mobilität

Workshop mit Radrennfahrer

Laufen für die Umwelt

Präsentationen in der Vila Vita

In der Funktion von „Energiedetektiven“ führten die Schülerinnen und Schüler der teilnehmenden 3. Klasse eine Bestandsaufnahme über den Energiehaushalt ihres Schulgebäudes durch, dabei spürten sie „Energiefresser“ auf und dokumentierten Verbesserungsvorschläge.Bei einem Besuch in der energieautonomen Gemeinde Werfenweng im Salzburger Pongau besichtigten die jungen Umweltbeauftragten u.a. die Anlage der photovoltaikbetriebenen Straßenbeleuchtung und den E-Fuhrpark. Testfahrten mit E-Rollern, E-Autos, E-Quads brachten zusätzlichen Schwung.Unter dem Motto „Alles Rad“ fand am 28. April in der Akademie der Wirtschaft ein Workshop mit dem Ex-Rennradprofi Peter Luttenberger statt. Er zeigte den Jugendlichen, wie man Fahrräder repariert und berichtete außerdem über seine spannende Radtour von der Steiermark bis nach Afrika, womit er eine Hilfskampagne „Räder für die Dorfbewohner“ unterstützt.Um dem Projekt noch eine weitere umweltfreundlich-sportliche Note zu verleihen, werden die engagierten jungen Leute aller Schulen auch am „Sonnenlauf“ der NMS Frauenkirchen teilnehmen.Zum Abschluss der arbeitsintensiven Umwelttage präsentieren alle Beteiligten am 24. Mai 2017 in der Vila Vita die Ergebnisse ihrer einzigartigen Untersuchungen und Erfahrungen.