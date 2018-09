Amtmänner tagten in Andau

17.09.2018, 04:44 Uhr

Jubiläum: 70. Jahreshauptversammlung der burgenländischen Amtmänner/-frauen im Zeichen des Rückblicks und des 100-Jahr-Jubiläums der Republik

ANDAU. Die 70. Jahreshauptversammlung der Amtmänner- und frauen des Burgenlandes fand heute, Donnerstag, am Weingut Scheiblhofer in Andau statt. Auf der Tagesordnung standen neben einem Rückblick das 100-Jahr-Jubiläum der Republik und ein Ausblick auf künftige Vorhaben. Als Gäste unter den rund 180 TagungsteilnehmerInnen begrüßte Peter Pohl, Obmann des Fachverbandes der Amtmänner- und frauen des Burgenlandes, Landtagspräsident Christian Illedits in Vertretung von Gemeindereferentin Landesrätin Mag.a Astrid Eisenkopf, den zweiten Landtagspräsidenten Rudolf Strommer, Vertreter aus der Landesverwaltung, die Spitzen der Gemeindeverbände und des Städtebundes sowie BürgermeisterInnen des Bezirks.

Illedits hob in seiner Festansprache die Schlüsselrolle der Amtmänner und –frauen in der Gemeindeverwaltung hervor: „Seit der Gründung im Jahr 1948 stehen die burgenländischen Amtmänner und Amtfrauen an der Seite der politischen Verantwortungsträger in ihren Gemeinden der Verwaltung vor. Sie haben damit einen maßgeblichen Beitrag zum Aufstieg unseres Heimatlandes geleistet“. 37 burgenländische Gemeinden seien im aktuellen Ranking der 250 österreichischen Gemeinden mit der besten Bonität vertreten. „Das stellt zum einen den Kommunalpolitikern ein gutes Zeugnis aus, aber auch den Amtmännern und –frauen, die mit ihrem Wissen und Engagement maßgeblich im Hintergrund die finanziellen Geschicke leiten“.