Atelier Egger Neusiedl: Kleine Künstler ganz groß

NEUSIEDL AM SEE. Besonders intensiv beschäftigte sich die Malgruppe mit Wasser und der Farbe blau. Amelie, Anika, Angelina, Alexia, Lisa, Dominik, Lara und Maximilian heißen die talentierten Schüler, die ihre Werke im Bürgerservicestelle im Neusiedler Rathaus ausstellen dürfen. Bei der Vernissage war man aufgeregt, aber auch sehr stolz. Die Ausstellung kann noch bis 20. Juni besichtigt werden.

Im Verlauf des Wintersemester arbeitete der Neusiedler Künstler Martin Egger in seinem Atelier mit seinen Malschülern an neuen Motiven.

