28.01.2018, 17:48 Uhr

"Bärenstark" feiert 30jähriges Jubiläum

WINDEN AM SEE (rr). Am Samstag fand der Ball des Musikvereins Winden am See beim "Karlwirt" statt. MV Obmann NR Bgm. Erwin Preiner begrüßte die zahlreichen Gäste. Die Gruppe "Bärenstark", sie feiert heuer ihr 30jähriges Bestehen, sorgte für tolle Stimmung. Wirt Karl "Charles" Leidenfrost und sein Team hatten alle Hände voll zu tun um die Gäste mit Speisen und Getränken zu versorgen. Einer der Höhepunkte war die Polonaise des Jungdamen und Jungherrenkomitees. Am späteren Abend gab es eine Tombola mit über 100 Preisen. Bei ausgelassener Stimmung tanzte man bis in die Morgenstunden.