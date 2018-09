Bankomat in Kittsee gestohlen

Die Täter fuhren mit einem weißen Kastenwagen rückwärtig zum Foyer, wobei drei Täter zuerst die Glasschiebetür aufzwängten und anschließend mit der Verlegung der Spanngurte um den Bankomaten beschäftigt waren. Der vierte Täter lenkte das Fahrzeug und riss den Bankomaten mit den angebrachten Gurten aus der Verankerung.Folglich wurde der Bankomat durch die unbekannten Täter in das Fahrzeug verladen und sie flüchteten in Richtung der slowakischen Grenze. Eine sofort eingeleitete Fahndung, mit Unterstützung des Polizeihubschraubers, blieb bislang ergebnislos.Aufgrund der massiven Gewaltanwendung wurde auch die Sicherheitstechnik sowie der Eingangsbereich der Bank schwer beschädigt. Die Zeugenbefragungen sind im Gange.Die Spurensicherung wird durch die Tatortgruppe des Landeskriminalamtes Burgenland Tatortgruppe durchgeführt.

