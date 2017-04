Baureportage Volksschule Gols

26.04.2017, 11:08 Uhr

Die Volksschule Gols platzt aus allen Nähten, deshalb hat man sich zu einem Zubau entschlossen.

GOLS. Im Schuljahr 2015/16 besuchten 134 Schüler, aufgeteilt in acht Klassen, die Volksschule in Gols.Damals entschloss man sich zu einem Ausbau. "Wir haben keine Räumlichkeiten für Kleingruppenunterricht und auch die Personalräume sind viel zu klein. Bei Konferenzen und Besprechungen kann das Konferenzzimmer aus Platzgründen nicht benützt werden, da nicht alle 17 Lehrer Platz finden", weiß Bürgermeister Hans Schrammel. Außerdem fehlt es im Schulhaus an Räumlichkeiten für Eltern- und Beratungsgespräche."Am Vormittag dienen zwei Räume, die nur von einem Durchgangsraum betreten werden können, als Werkraum. In diesen Räumen gibt es keinen Wasseranschluss, was das Arbeiten sehr erschwert", weiß der Bürgermeister.

Spatenstich im Junin 2016



Zusätzliche Räume



Weiterer Umbau

Im Juni des Vorjahres fand der Spatenstich statt, im August danach starteten die Bauarbeiten. "Der neue Trakt verlängert das Gebäude zur Hauptstraße hin", so Hans Schrammel.Im Zubau werden im Erdgeschoss zusätzliche Räume für die Nachmittagsbetreuung, die derzeit von 79 Kindern besucht wird, entstehen. Ein Speisesaal, eine Küche, zwei Gruppenräume und Sanitäranlagen kommen dazu. Das Erdgeschoss ist vom Garten barrierefrei zugänglich. Im Obergeschoss entstehen Räume für die Verwaltung: ein ausreichend großes Konferenzzimmer mit Arbeitsplatz für alle Lehrer, die Kanzlei, ein Lehrmittelzimmer, ein Sozialraum, ein Besprechungszimmer und Sanitäranlagen.Ein weiterer Bauteil ist der Umbau des Garderobentraktes. In der ehemaligen Schulwartwohnung entstehen ein großer Werkraum, ein Raum für Reinigungsmittel und -geräte sowie ein Verbindungsgang zum Klassentrakt. Aus dem derzeitigen Konferenzzimmer wird die Schulbibliothek, das Lehrmittelzimmer wird als zusätzlicher Klassenraum aktiviert. Die alten Gruppenräume im Keller werden für die dritte Nachmittagsgruppe zur Verfügung stehen. Wichtig ist auch die Sanierung der Garderoben.