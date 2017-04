21.04.2017, 12:24 Uhr

Die Frostnacht von Donnerstag auf Freitag hat dem Bezirk vor allem eines gebracht: Viel Rauch.

BEZIRK (cht). In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat es ordentlich geräuchert im Bezirk Neusiedl am See. "Wir hatten so ca. -1,5 Grad. Ob, und wie groß der eventuelle Schaden ist, kann man noch nicht beurteilen! Die Maßnahmen haben sicher das Gröbste verhindert", meint Helmut Bruckner aus Gols.