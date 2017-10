Buchpräsentation von Hans Peter Doskozil

01.10.2017, 13:39 Uhr

"Sicherheit neu denken"

Wichtiger Part

NICKELSDORF (rr). Am Freitag fand in Nickelsdorf die Buchpräsentation von Verteidigungsminster Hans Peter Doskozil statt. Mit dem Ttel "Sicherheit neu denken" gibt Hans Peter Dosokzil einen Einblick in sein Leben.Bei der Präsentation waren unter anderem der Bürgermeister von Nickelsdorf Ing. Gerhard Zapfl, Nationalratsabgeordneter Erwin Preiner und weitere Politprominenz anwesend.Ein wichtiger Teil im Buch ist natürlich auch Nickelsdorf, hat Hans Peter Doskozil die Flüchtlingskrise 2015 in Nickelsdorf als Polizeidirektor des Burgenlandes mitgestaltet. "Ich habe heute beim herfahren bemerkt, dass verschiedene Emotionen und Erinnerungen hochkommen, wenn man durch den Ort fährt. Ich habe mich auch immer gefragt, hätte man etwas besser machen können, aber ich würde es auch heute wieder genau so machen."Zu beziehen ist das Buch im Fachhandel und auf der Gemeinde in Nickelsdorf zu einem Preis von 22 Euro.