Durchstarter mit Michaela Tittler

01.05.2018, 00:00 Uhr

und ihrem Lokal "Chic Antique" in Neusiedl am See

1. Warum haben Sie sich selbständig gemacht?Mein Motto: "Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum!"2. Was ist das für ein Gefühl?Meine Arbeit ist meine Erfüllung. Das schönste Gefühl ist es, aufzustehen und zu wissen, dass ich meine Berufung leben darf. Der Job ist für mich Hobby, Leidenschaft, Spaß und Freude.3. Ihre Arbeit kurz erklärt?Gemeinsam mit meinem jüngsten Sohn, Maximilian, führe ich seit über 2 Jahren in Eisenstadt ein Cafe mit einem Laden für schöne Wohnaccessoires und Deko. Dieses Geschäftskonzept hat sich überaus gut bewährt.Anfang 2018 bot sich mir die Gelegenheit, dieses innovative Konzept in größerem Stil in Neusiedl am See umzusetzten.Am 7. April 2018 eröffnete ich mein Cafe "chic antique" in der Unteren Hauptstraße 76 mit "exklusiven Zutaten":auf einer Gesamtfläche von über 200 m2 ist es mir möglich ausgewählte Artikel aus den Bereichen Mode, Dekoration, Schmuck und vieles mehr stilvoll präsentieren und anbieten zu können. Meine Vorliebe für antike Möbel und Kalkfarben prägt die gesamte Einrichtung und schafft nicht nur einen gelungen Rahmen für diese exklusiven Artikel, sondern vermag meine Kunden zu inspirieren. In meinen Kalkfarben-Workshops und durch meine Einrichtungsberatungen ist es mir möglich, meine Begeisterung und Leidenschaft verbunden mit Kreativität und Fachwissen meinen Kunden zu vermitteln. ( ... oder: "an meine Kunden weiterzugeben".)"Chic Antique"