Einfach näher dran in Neusiedl: "Hier kann ich abschalten"

03.05.2017, 10:06 Uhr

Renate Königshofer, Obfrau des Tourismusverbandes, zeigt uns ihre Lieblingsplätze in Neusiedl am See

Abschalten am Tabor

NEUSIEDL/SEE (ft). Seit über einem Jahr lenkt Renate Königshofer die Geschicke des Tourismusverbandes Neusiedl am See und lotst die ankommenden Touristen an die schönsten Plätze der Stadt. Nun zeigte uns die Neusiedlerin ihre eigenen Lieblingsplätze im Bezirksvorort."Es gibt ja einige schöne Plätze in Neusiedl", schickt Königshofer im Gespräch mit den Bezirksblättern schon einmal voraus. Am liebsten begibt sie sich in Neusiedl aber hoch hinaus: "Nach einem stressigen Tag spaziere ich mit meinem Hund am liebsten zum Kalvarienberg oder zum Tabor. Ich mag die Ruhe dort und vor allem den wunderschönen Ausblick", erzählt die Obfrau.

Entspannen am See

Dort, wo die Touristen in Neusiedl ihre Urlaubstage am liebsten verbringen, ist auch Königshofer gerne unterwegs: "Natürlich bin ich auch gerne am See. Dort ist es einfach wunderschön." Und wenn die Sonne dann untergeht, begibt sich die Obfrau wieder in Richtung Stadt: "Den Abend lass ich gerne beim Heurigen ausklingen."