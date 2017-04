Einladung zu einem Gottesdienst wie im 18. Jahrhundert

Gottesdienste quer durch die Jahrhunderte• Warum sind unsere Gottesdienste so, wie sie heute sind?• Warum wollte Martin Luther die ihm vertraute Messe verändern?• Und was hat sich seit Martin Luther in unseren Gottesdiensten entwickelt?Auf diese Fragen möchte die Reihe "Gottesdienste quer durch die Jahrhunderte" Antworten geben. Tauchen Sie ein in eine bestimmte Zeit und erleben Sie einen Gottesdienst, der einer anderen Epoche entsprungen sein könnte.

Die Pfarrer und Pfarrerinnen versuchen möglichst originale Texte aus der Zeit zu verwenden und ein Thema zur Predigt zu finden, das einer damaligen theologischen Strömung entspricht. Die Musik wird der entsprechenden Epoche angepasst und zum Teil sogar auf Originalinstrumenten gespielt werden.Ein Gottesdienst aus dieser Reihe findet am Sonntag, dem 07.05.2017, um 10:15 Uhr, in der Evangelischen Kirche Nickelsdorf statt.Pfarrer Mag. Frank Lissy-Honegger aus Rust und ein musikalisches Ensemble werden diesen Gottesdienst aus dem "Zeitalter der Aufklärung (1700 - 1800)" gestalten und feiern.