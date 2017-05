Einladung zur sechsten Sternderlstund in der Evangelischen Pfarrkirche Nickelsdorf

Wir möchten Sie herzlich zu unserer sechsten Sternderlstund am Freitag, dem 19.05.2017, wieder um 19:00 Uhr, in die Evangelische Kirche Nickelsdorf einladen.Das Thema dieses Abendgottesdienstes lautet: GeschenktLassen Sie uns Miteinander an den großen und reich gedeckten Gabentisch Gottes gehen und einige Geschenke Gottes „auspacken“. Es wäre doch schade, wenn all diese wunderbaren Geschenke unberührt beziehungsweise unbeachtet bleiben.

Auf diesem Wege möchten wir uns nochmal für Ihr zahlreiches Erscheinen bei der letzten Sternderlstund und Ihre positiven Rückmeldungen ganz herzlich bedanken! Wir hoffen Sie nehmen sich wieder Zeit für uns und heißen Sie am 19.05.2017 um 19:00 in der Evangelischen Kirche Nickelsdorf willkommen!Im Anschluss möchten wir Sie wie gewohnt zu einem gemütlichen Beisammensein und einer Agape in der Kirche einladen!Auf Ihr Kommen freut sich das Sternderlstundn-Team.