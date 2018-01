13.01.2018, 16:24 Uhr

Närrisches Treiben in Podersdorf am See

PODERSDORF AM SEE (rr).Am Samstag fand der traditionelle Faschingsumzug in Podersdorf am See statt. Zahlreiche "Narren" waren mit von der Partie. Start war am Marktplatz, der Zug ging bis zum Gemeindeamt. Angeführt wurde er vom Musikverein Podersdorf am See. Unterstützung gab es diesmal auch von der Nachbargemeinde Gols. Hier gibt es seit heuer eine Kooperation. In einem Jahr findet der Umzug mit Golser Unterstützung in Podersdorf statt, im folgenden Jahr mit Podersdorfer Unterstützung in Gols. Bürgermeisterin Michaela Wohlfart übergab den Faschingsnarren den Schlüssel der Gemeinde und überlies ihnen damit für den restlichen Fasching "die Herrschaft" über Podersdorf.