Gattendorf und Weiden: Gesunde Kindergärten

„Eine gesunde und ausgewogene Ernährung anzubieten ist ganz wesentlich für die Entwicklung unserer Kinder. Nicht minder wichtig ist, dass bei GeKiBu auch die Eltern mit eingebunden sind. Die finanziellen Mittel des Landes Burgenland zur Unterstützung von GeKiBU sind sehr gut angelegtes Geld“, erklärte Gesundheitslandesrat Darabos im Rahmen der Urkundenübergabe.Ab Herbst 2017 wird das Projekt nun im Sinne von „Zahngesunde Ernährung“ erweitert. In den Kinderworkshops wird den Kindern spielerisch vermittelt, wie wichtig es ist, auf die Zähne zu achten. Der Drache „KIBU“ dient dabei als wichtige Stütze für die Ernährungsexperten und soll den Kindern Zahngesundes Essen „schmackhaft“ machen. Auch bei den Elternabenden will man die Eltern darauf hinweisen, wie wichtig eine „Zahngesunde Ernährung“ ist.

Zielsetzung dieses Projektes ist es, in Zusammenarbeit mit Ernährungsexperten gesundheitsförderliche Rahmenbedingungen in burgenländischen Kindergärten zu schaffen. Gleichzeitig soll das Ernährungsverhalten von Kindern, Eltern und Pädagogen verbessert werden.

