19.07.2017, 15:11 Uhr

GEDICHT

ES TUT SO WEH



WAS ICH ALLES SO SEH

DIESES UNRECHT - DIESE GEWALT



ES SCHEINT ALS VERLIEREN ALLE DEN HALT

LIEBER GOTT SCHAU



MACHT UND GIER REGIERT DIE WELT HIER

Gefällt mir