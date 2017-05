Gerhard Kracher ist Winzer des Jahres

08.05.2017, 06:24 Uhr

Große Ehre

Weinwelt erhalten. Als erster Österreicher konnte er sich den Awardals Winzer des Jahres sichern.„Es ist eine große Ehre diese Auszeichnung entgegenzunehmen...“ freuteGerhard Kracher über diese Auszeichnung. Nachdem seine Weine im Herbst 2016 von Robert Parker‘s Wine Advocate wieder großartig bewertet wurden, hat Stephan Reinhardt (Robert Parker) die Verkostung als „Best Vertical/RetrospectiveTasting of the Year“ genannt. "Ich hätte mir nicht träumen lassen, dass ich den WINE AWARD als Winzer des Jahres mit nach Hause nehmen darf. Umso größer ist natürlich die Freude über die Auszeichnung", so Gerhard Kracher. Zusammen mit Ehefrau Yvonne durfte er den Wine Award stolz entgegen nehmen.

15. Wein-Gala

Heuer war bereits zum 15. Mal zur fulminanten Wein-Gala inBensberg geladen worden. Die TV-Moderation übernahm Schauspielerin,Moderatorin und Entertainerin Barbara Schöneberger. Bei dem Ereignisin einzigartiger Kulisse in Bergisch Gladbach treffen alljährlichrenommierte Weinmacher, Künstler, Spitzenköche und Prominenteaufeinander.