Gesunder Fisch aus dem Food Truck

07.05.2017, 11:27 Uhr

In seinem Angebot sind Scampi, Hummer, Austern, Oktupusschwänze oder Fisch & Chips. "Wir braten unsere Fische schnell am Griller an und servieren dazu heimisches Gemüse", ergänzt Hüttl. Der Seeteufel hatte seine Feuertaufe am Surf Worldcup in Neusiedl am See, wo viele Gäste bewirtet wurden. "Wir bekamen positives Feedback, die Besucher hatten eine Alternative zu Burger & Co.", kam sein Fischkonzept gut an. Im heurigen Sommer ist der Halbturner Seeteufel unter anderem in Kitzbühel, Bregenz, Graz und am Kremser Volksfest unterwegs. In der Region wird Hüttl seine Speisen beim Streetfood Festival in Podersdorf am See anbieten. Auch für Catering ist sein Food-Konzept zu buchen. "Ab 30 Personen machen wir individuelle Speisen angepasst an unsere Kunden", so Hüttl. Nicht das Essen fällt auf, auch das Design des Food Trucks ist beeindruckend. Schließlich ist für die kreative Gestaltung Nikolaus Eberstaller aus Gols zuständig.