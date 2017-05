Gols setzt auf regionale Unternehmen!

15.05.2017, 06:52 Uhr

Gols zeigt wie´s geht. Beim Zu- und Umbau der Volksschule Gols setzt die Gemeinde ausschließlich auf regionale Unternehmen und heimische Qualität.

GOLS. Steigende Schülerzahlen und immer mehr Nachfrage für die Nachmittagsbetreuung machten in Gols die Vergrößerung der Volksschule notwendig. Erledigt wurde diese ganz im Sinne der Wirtschaftskammer-Initiative „Schau auf´s Burgenland“, wie sich ein Wirtschaftskammer-Besuchsteam nun jüngst selbst überzeugen konnte. Tatsächlich wurden beim Zu- und Umbau der Volksschule in Gols ausschließlich Golser bzw. regionale Betriebe beschäftigt.

Gemeinde-Check

Wie das funktioniert, das zeigen die Wirtschaftskammer-Besuchsteams bei ihren sogenannten „Gemeinde-Checks“ in allen burgenländischen Gemeinden. Dabei wird u.a. darüber informiert, welche Möglichkeiten das Vergabegesetz bietet, um gesetzeskonform regionale Unternehmen zum Zug kommen zu lassen. Das freut letztlich auch die Kommune, wie der Bürgermeister von Gols, Hans Schrammel, betont: „Wenn wir regionale Firmen beschäftigen, fließen diese Investitionen wieder in die regionale Wertschöpfung zurück. Das sichert Arbeitsplätze und Wohlstand.“Die bei dem Bau der Volksschule Gols beteiligten Unternehmen waren:Sloboda & Steiner Planung-GmbH, Gols, Gebrüder Sattler Bau Ges.m.b.H, Pamhagen, Elektro Taschner GmbH, Gols, Holzbau Kast GmbH, Gols, Dachdeckerei Haider GmbH, Neusiedl am See, Spenglerei-Dachdeckerei Ohr, Purbach, Kast & Schmidt GesmbH, Podersdorf am See, Lagerhaus Frauenkirchen.