Illegale Altbatterienentsorgung in einem Waldstück

15.05.2017, 10:53 Uhr

33 umweltkundige Organe im Burgenland

Von den Polizeikräften konnten am Tatort, welcher sich ca. 100 Meter neben der Kaisersteinbrucher Straße (L-311) am Truppenübungsplatz Bruckneudorf befand, eine größere Menge an alten Batterien sowie alten Akkus bzw. deren Transportbehältnisse aufgefunden werden.Da zu diesem Zeitpunkt auch eine Gefährdung der Umwelt bestand, wurde mit einem umweltkundigen Organ der Polizeiinspektion Neusiedl/See Kontakt aufgenommen. Diese Umweltpolizisten (UKO) - 33 Beamte werden im Burgenland eingesetzt - erkennen Umweltdelikte und zeigen diese den zuständigen Behörden an. Neben den üblichen Umweltstraftaten wie Boden-, Wasser- und Luftverunreinigung werden die Spezialisten tätig bei Gefährdung durch Kernenergie, illegaler Müllverschiebung und illegalen Deponien, bei Delikten nach dem Artenschutzgesetz, Fleischuntersuchungsgesetz und Lebensmittelgesetz. Gleichzeitig wurde von diesen Organen eine Anzeige bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde eingebracht und eine fachgerechte Entsorgung veranlasst.Die Polizei hat weitere Erhebungen eingeleitet und ersucht um Hinweise. Diese können bei der Polizeiinspektion Parndorf - auch anonym - unter der TelNr. +43 059 133-1148 oder jeder anderen Polizeidienststelle gemacht werden.