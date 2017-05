Jois: „SPÖ-Mehrheit beschloss fragwürdige Beratung auf Kosten der Joiser Steuerzahler“

01.05.2017, 18:53 Uhr

Die Opposition hinterfragte bei der Gemeinderatssitzung in ihren Ausführungen vor allem den Sinn dieser Maßnahme, wobei die SPÖ-Führung keine sinnvollen Gründe nennen konnten. „Die Motive, ein halbes Jahr vor der Gemeinderatswahl, eine solche Vergabe zu beschließen sind eindeutig zu hinterfragen. Dieser Beschluss geht wieder einmal komplett an den Interessen der Joiser Bürger vorbei“, hält Hannes Steurer, der Ortsobmann der ÖVP Jois, fest.Die ÖVP Jois erkundigte sich diesbezüglich auch bei anderen Gemeinden über derartige Maßnahmen, wobei die gefragten eine Notwendigkeit derartiger Beratungen nicht sahen – da diese neuen Gemeindeverwaltungsgesetze eben erst 2019 in Kraft treten. „Jeder vernünftige Bürger kann die Hintergründe dieses Beschlusses nur hinterfragen, da es keinen notwendigen Bedarf dafür gibt. Die SPÖ-Mehrheit beschloss hier eine mehr als fragwürdige Beratung auf Kosten der Joiser Steuerzahler. Die rund 12.000 Euro hätten sinnvoller investiert werden können, etwa für die Feuerwehr oder für Infrastrukturmaßnahmen“, erklärt ÖVP-Obmann Steurer.