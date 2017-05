JVP Jois für zweiten Schutzweg

09.05.2017, 00:00 Uhr

Sicher zur Bushaltestelle

Verfahren eingeleitet

„Als Junge ÖVP ist es uns ein ganz besonderes Anliegen den Schülern, aber auch allen anderen Personen, die Überquerung der hochfrequentierten B50 mit einem Schutzweg von und zur zweiten Bushaltestelle zu erleichtern“, hält GR Sascha Krikler, der Obmann der JVP Jois, fest. Einige Joiser Bürger haben aufgrund des fehlenden zweiten Fußgängerüberganges zuletzt ihren Unmut geäußert, wofür die JVP Jois Verständnis zeigt und deren Sache unterstützt.„Der Joiser Gemeinderat sowie bei der Bezirkshauptmannschaft in Neusiedl am See wurden über das Anliegen bereits informiert. Ein entsprechendes Verfahren wurde mittlerweile von der BH gestartet. Wir sind optimistisch, dass diese Forderung durchgehen wird – immerhin geht es hierbei um die Sicherheit der Bevölkerung“, zeigt sich JVP-Obmann Krikler zuversichtlich. Die B50 gehört zu den meistbefahrenen Straßen des Burgenlandes, aufgrund seiner Lage zwischen der Landeshauptstadt Eisenstadt und der Bezirkshauptstadt Neusiedl am See. Durch den zweiten Zebrastreifen soll eine zweite sichere Übergangsmöglichkeit in Jois entstehen.