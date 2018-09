Kennenlerntage im Pannoneum in Neusiedl am See

10.09.2018, 00:00 Uhr

Mit viel Elan sind 185 Erstklässler in das neue Schuljahr im Pannoneum gestartet.

NEUSIEDL AM SEE. Auch heuer stand die erste Schulwoche wieder voll unter dem Motto „Gemeinsam geht alles besser als einsam“!Um den Einstieg für unsere „Neustarter“ einfacher und kommunikativer zu gestalten, organisierten die Peermediatoren die sogenannten Kennenlerntage. Diese Schuleinstiegstage bieten den Schülern die Möglichkeit, die neue Schule kennenzulernen und sich in der neuen Umgebung zurechtzufinden. So genannte „Buddies“, Schüler aus den höheren Klassen kümmern sich um die Neuankömmlinge und stehen ihnen mit Rat und Tat zur Seite, damit der Start in der neuen Schule so angenehm wie möglich gelingt.„Gemeinsam geht es besser als einsam“ das können sich die Schüler quasi als Motto für das heurige Schuljahr mitnehmen.