Konzert Tamburizza-Orchester HRT Zagreb amUhr im Festsaal der Volksschule Parndorf.Als Obmann des Vereins Theater Sommer Parndorf freut es mich ganz besonders, Sie liebes Publikum, zu einem Höhepunkt der Konzertveranstaltung unseres Vereines einladen zu dürfen. Das Tamburizza Rundfunk Orchester des Radio und TV-Senders HRT Zagreb ist eines der weltbesten Ensembles in Sachen Tamburizzamusik. Dieses Orchesterinterpretiert unter der Leitung von Siniša Leopold die verschiedensten Genres der Musik auf eindrucksvolle und virtuose Weise.Als Einstimmung für einen Konzertabend der Extraklasse wird unser Tamburizza Orchester „Ivan Vukovic“ aus Parndorf als Vorgruppe einige konzertante Stücke präsentieren.

